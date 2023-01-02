باكستان تحتجز 307 من النساء والأطفال الأفغان

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وأكد وزير الإعلام بإقليم السند الباكستاني شارجيل ميمون، أنه تم سجن 129 امرأة و178 قاصرا في سجون كراتشي بسبب عدم حيازتهم تصاريح قانونية، منها التأشيرات وتصاريح الإقامة، بحسب وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية.ومن ناحية أخرى، أعلنت أفغانستان عن قائمة المعتقلين الأفغان في سجون كراتشي، بينهم 139 امرأة أفغانية و165 طفلا.
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