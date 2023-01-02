14 قتيلا في محاولة إطلاق سجناء بالمكسيك

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ووفقا لمكتب المدعي العام في ولاية شيواوا المكسيكية، فإن 10 من أفراد الأمن قتلوا إضافة إلى 4 سجناء عندما وصل المهاجمون إلى مركز الاحتجاز في مدينة سيوداد خواريز على الحدود الأمريكية، في عربات مدرعة وأطلقوا النار، وأوضح مكتب النائب العام أن 13 شخصا آخرين أصيبوا في هجوم أمس الأول.وذكرت تقارير إعلامية أن الجناة حاولوا تحرير نزلاء من السجن. وتمكن ما لا يقل عن 24 سجينا من الهروب أثناء الهجوم.
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