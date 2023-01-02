شكرا لقرائتكم خبر 14 قتيلا في محاولة إطلاق سجناء بالمكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت السلطات المكسيكية إن ما لا يقل عن 14 شخصا قتلوا عندما حاولت مجموعة من المجرمين اقتحام سجن في شمال البلاد.

ووفقا لمكتب المدعي العام في ولاية شيواوا المكسيكية، فإن 10 من أفراد الأمن قتلوا إضافة إلى 4 سجناء عندما وصل المهاجمون إلى مركز الاحتجاز في مدينة سيوداد خواريز على الحدود الأمريكية، في عربات مدرعة وأطلقوا النار، وأوضح مكتب النائب العام أن 13 شخصا آخرين أصيبوا في هجوم أمس الأول.

وذكرت تقارير إعلامية أن الجناة حاولوا تحرير نزلاء من السجن. وتمكن ما لا يقل عن 24 سجينا من الهروب أثناء الهجوم.