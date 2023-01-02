سياحة النواب تطالب بإقامة متحف يضم آثار البهنسا وترميم كل الأضرحة والقباب

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب برئاسة نور علي، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حته عضو لجنة الاتصالات وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة المنيا، حول عدم تطوير منطقة البهنسا الإسلامية والقبطية، ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وأوصت اللجنة خلال بحضور رئيس قطاع الاثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزاره الآثار، وأحمد كمال مسئول الاتصال السياسي بوزارة التنمية المحلية ونائب رئيس هيئة تنشيط السياحة بمعاملة بهنسا شأنها شأن المناطق الأثرية تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها، والعمل علي تطويرها، والحفاظ عليها، وإبراز ما تحتوي عليه من آثار من خلال إقامة متحف يضم آثار المنطقة بالكامل.

وطالبت اللجنة بترميم كافه الأضرحه والقباب والمقامات لحفظها وسرعه تطوير المنطقة بخطة شاملة لذلك ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الناىب أحمد حته أن البهنسا تعد البقيع الثاني وبها مئات الاضرحة والمقامات للصحابة، وطالب بإدراح البهنسا كمنطقة أثرية وتطوير المنطقة لتصبح مزار سياحي، وتوفير الخدمات والطرق ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وأصدرت اللجنة عدد آخر من التوصيات كما يلي :

• عقد اجتماع عاجل بين ممثلي وزاره السياحه والاثار ومحافظه المنيا للتنسيق وايجاد حل عاجل بشان تطوير المنطقه مع موافاه لجنه السياحه والاثار بمجلس النواب بنتائج الاجتماع وماانتهي اليه وتكليف مكتب اللجنه بنتائج الاجتماع وآثاره

•طرح استثمارات لإقامة بعض البرامج والمنتجعات السياحية بالقرب من منطقه البهنسا لخدمة الأجانب والمصريين حيث أن المنطقة تخلو من أماكن اقامه للزائرين

•إنشاء مباني للخدمات تتضمن المطاعم والكافيهات ودورات المياه المتنقلة مع الاستعانة بشركات النظافة

• ضرورة استكمال جامعه الأزهر علي الجانب الغربي من منطقة البهنسا، حيث انها ستكون بمثابة دعاية سياحية للمنطقه وذلك للمرور عليها بشكل يومي

•إقامة بوابتين علي المدخل الشرقي والغربي للبهنسا بطراز آثري يتناسب مع المنطقة

•إقامة أسوار حفاظا علي المنطقة

• ضرورة إقامة متحف يضم آثار البهنسا الإسلامية

• استكمال ترميم الأضرحه والقباب لحفظها بما يتناسب مع قيمه المنطقة الآثرية بالبهنسا

• رفع كفائه الطرق المؤدية إلي البهنسا ورفع كفائة الطرق الداخلية المؤدية للمنطقة وداخلها وربطها ببعض حتي يتمكن الزائرين بالتحرك في المنطقة بسهولة ويسر

• الاهتمام بالإنارة وإنشاء شبكات إنارة متكاملة تتناسب مع الطراز الإسلامي بالمنطقة

•الاهتمام بالناحية الجمالية بالمنطقة من خلال زراعة نباتات وأشجار الزينة.