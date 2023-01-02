شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستعد للتعاقد مع نجم وولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى ليفربول الإنجليزي، للدخول في مفاوضات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون، وذلك من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ماثيوس يقترب من الانتقال إلى ليفربول

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة التلغراف البريطانية، على أن إدارة نادي ليفربول تسعى للتعاقد مع ماثيوس نونيز، لاعب فريق وولفرهامبتون.

وأكدت التقارير على أن ليفربول يسعى للتعاقد مع ماثيوس، مقابل 44 مليون جنيه إسترليني ويرغب في ضمه في سوق الانتقالات الشتوية يناير الحالي.

وأوضحت التقارير على أن ليفربول، يعمل على تدعيم صفوفه، من أجل العودة إلى المنافسة على البطولات المحلية والأوروبية بعد أن ابتعد منذ سنوات عن التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي الممتاز.