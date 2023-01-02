شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مفاجئ من دي يونج حول رحيله إلى اليونايتد..طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل حول تغيير النجم الهولندي فرانك دي يونج، لاعب وسط برشلونة، موقفه حول الإنتقال إلى اليونايتد فى نهاية الموسم الجاري، حيث أكدت آخر التقارير أن اللاعب قد لا يمانع فكرة تواجده فى الشياطين الحمر حال تجدد المفاوضات.

وأفادت التقارير أن دي يونج مستاء للغاية من تعامل إدارة برشلونة معه فى الفترة الأخيرة، مما قد يساهم فى رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة، ولكن فى الوقت الحالى لم تتجدد أي مفاوضات بشأن ضم اللاعب، على عكس فترات الإنتقالات السابقة التي عرض الفريق الإنجليزي ضم اللاعب فى أكثر من مناسبة.



موقف برشلونة من رحيل دي يونج

وفى سياق متصل أشارت بعض المصادر أن مسئولي نادي برشلونة قد لا يمانعون رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة حال تلقي عرضًا مناسب من أجل دي يونج، خاصة أن اللاعب يتقاضي راتبًا ضخمًا داخل صفوف البلوجرانا، فى الوقت الذي يري تشافي ضرورة إستمرار اللاعب كونه أحد العناصر المؤثرة بالفريق.



شرط وحيد يفصل اللاعب عن اليونايتد

وأكدت بعض المصادر أن الشرط الوحيد لإنتقال اللاعب إلى اليونايتد هو راتبه الضخم الذي يتقاضاه، حيث أن اللاعب يتقاضي ما يقارب من 8 مليون يورو فى الموسم الواحد، الشئ الذي قد يعوق إتمام الصفقة فى حالة إذا ما تجددت المفاوضات بين الطرفين.