انت الان تتابع خبر صور بين الماضي والحاضر.. زيارة السوداني تغير واقع مستشفى الكاظمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء افتتاح هذا المستشفى بعد إتمام أعمال التأهيل التي وجّه بها في زيارته السابقة للمستشفى يوم 13 تشرين الثاني الماضي.

وكانت المستشفى تعاني من واقع مرير، حتى زيارة السوداني لها في 13 تشرين الثاني الماضي، إذ أجرى آنذاك زيارة مفاجئة لمستشفى الكاظمية التعليمي، وقال لمجموعة من الأطباء "حتى الصاحي الي يجي هنا يتمرض.. الله ليوفقنا على هاي الخدمة".



الى ذلك، قال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء اطلع على جدول المناوبات للكوادر الطبية والصحية العاملة، والتقى بالحاضرين منهم"، ووجه "بمعاقبة المتغيبين والمتنصلين عن الواجب، ومحاسبة المقصرين والمتسبّبين بعدم وصول الخدمة المطلوبة للمواطنين".

وأدناه صور تظهر الماضي والحاضر لمستشفى الكاظمي: