انت الان تتابع خبر ضبط (286) طناً من الرز المنتهي الصلاحية في المثنى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات بالهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائيَّة، انه تم "تأليف مكتب تحقيق الهيئة في المثنى فريق عمل حال تلقيه معلومات تفيد بوجود عشرات الأطنان من مادة الرز منتهية الصلاحيَّة في الشركة العامة لتجارة الحبوب - فرع المحافظة".وتابعت، أن "فريق المكتب انتقل إلى مقر فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في المحافظة، حيث تم ضبط أكثر من(١٩١) طناً من مادة الرز برازيلي المنشأ المنتهية الصلاحيَّة منذ العام ٢٠١٥ في مخازن الشركة، لافتة إلى أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (٩٤) طناً من المادة ذاتها أرغواني المنشأ، إذ تم التحرز على الكميَّات المضبوطة التي بلغ مجموعها (٢٨٦) طناً".

وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق المثنى المُختصِّ؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".