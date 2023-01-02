روسيا: مقتل 63 جنديا بقصف أوكراني بالصواريخ

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقتل 63 جنديا روسيا جراء قصف أوكراني على منطقة ماكيفكا.

وقالت الوزارة إن 63 جنديا روسياً قتلوا "نتيجة للقصف بأربعة صواريخ تحمل رؤوس حربية شديد الانفجار على نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الروسية في ماكيفكا".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسيىة أن كييف تطلق صواريخ من طراز "هيمارس" على نقطة انتشار مؤقتة لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ماكيفكا، في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، وتم إسقاط صاروخين.

وفي بيان لها اليوم الاثنين، قالت الوزارة: "قصف نظام كييف بستة صواريخ من طراز هيمارس نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ميكيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين من نوع "هيمارس".

وتابعت الوزارة "نتيجة إصابة نقطة انتشار مؤقتة بأربعة صواريخ برأس حربي شديد الانفجار، قتل 63 جنديا روسيا. وسيتم تزويد أقارب وأصدقاء الجنود القتلى بكل المساعدة والدعم اللازمين".