4 سنوات على إطلاق الرئيس السيسي "حياة كريمة".. كيف غيرت المبادرة قرى الريف؟

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الشعب المصرى، اليوم، بمرور 4 سنوات على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المبادرة التي تغير وجه مصر، وتنهى مشكلات الملايين اليومية، والتي كانت في 2 يناير 2019، وكتب الرئيس الرئيس السيسي، حينا ذاك، عبر حسابه الرسمى بفيس بوك وتويتر ليعلن إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.

وبعد إعلان الرئيس، انطلقت مبادرة حياة كريمة لتطوير حياة المصريين في القري الأكثر احتياجا، لتعمل المبادرة على تغيير نوعية حياة أكثر من 58 مليون مواطن بقرى الريف إلى الأفضل، وتغطى مشروعات المبادرة 4500 قرية بإجمالى 175 مركزًا فى 20 محافظة.

وعلى مدار السنوات الماضية، الأربع الماضية حقق مشروعات «حياة كريمة»، الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، وأسهمت المبادرة فى تطوير حياة ملايين المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً، وأصبحت مفخرة المصريين في الداخل والخارج وحديث مؤسسات المجتمع المدنى العالمية، لما تقدمه من انتصارات كبيرة في حق الإنسان المصرى في الجمهورية الجديدة.