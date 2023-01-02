شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالنواب: الجامعات ترسم مستقبل البلاد بإعداد جيل واع مثقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم، مع عدد من روساء الجامعات (سوهاج، أسيوط، قنا، أسوان)، لإقامة حوار حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد النائب طارق رضوان، أهمية دور الجامعات، قائلا: دور الجامعات ليس محورى فى قطاع التعليم فقط بل هي ترسم مستقبل البلاد في إخراج جيل واعى مثقف ما يجعل هناك مستقبل افضل للدولة.

وأضاف رضوان، أن حقوق الإنسان تعد بوصلة التحرك في التعليم الجامعى، متابعا: أيضا لابد من تكثيف الجهود بالجامعات لمحو الأمية الثقافية، لاسيما وأن المؤشرات تقول نسبة الأمية تصل إلى 25 في المائة من المجتمع المصرى، وهذه قوة قادرة على هدم أي إنجازات بالدولة بشكل سريع.

من جانبه أكد النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، أهمية دور الجامعات في تكوين الحصيلة الفكرية للطلاب، قائلا: لا توجد قضايا هامة في الصعيد تتعلق بحقوق المرأة والزيادة السكانية ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، تقع على عاتق الجامعات، وتساءل عن الدور التوعوي للجامعات، لاسيما أنها سبب فى تشكيل الوعى لدى الشباب.

وأيده في طلبه النائب عبد النعيم حامد، مؤكدا أهمية التدريب والتأهيل لطلاب الجامعات.

ومن جانبه تساءل النائب إيهاب رمزى، عن دور الجامعات فى مساعدة طلاب ذوى الإعاقة للحصول على حقوقهم داخل الجامعات.

واستعرضت الدكتورة مها كامل غنيم، رئيس جامعة أسيوط، جهود الجامعة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الجامعة أنشأت مركز لحقوق الانسان يضم وحدات للدراسات والبحوث وأن هناك عيادة قانونية لها اختصاصات في حقوق الانسان وأيضا وحدة مكافحة التمييز ووحدة ذوى الإعاقة.

وأضافت، أيضا يتم مناقشة عدد من القضايا مثل مناهضة العنف والثأر والقضية السكانية.

وتابعت، لدينا أيضا برنامج اقرأ والذى يستهدف محو الأمية.

وقال الدكتور لؤى سعد، نائب رئيس جامعة أسوان: لدينا مقرر خاص بحقوق الانسان، وأن هناك خطوات بالمجلس الأعلى للجامعات لتطوير ذلك المقرر.

واستعرض سعد، جهود الجامعة في التعامل مع طلاب الدمج، مشيرا إلى أنهم يمتحنون مع الطلبة العاديين في نقس التوقيت.

كما أشار إلى أنه لأول مرة تأتى إدارة التجنيد لطلاب الجامعة، بدلا من ذهاب الطلاب اليه، لاسيما وان المسافة كبيرة بين محافظة أسوان ومنطقة التجنيد في قنا.

كما استعرض الدكتور محمد رشدى، جامعة جنوب الوادى قنا، أنا هناك حقوق ثقافية واجتماعية تقوم بها الجامعة، مستعرضا دور وحدة حقوق الإنسان بالجامعة، وتنظيم ندوات لقضايا المرأة والتوعية بالامراض الخاصة بالفتيات وقضايا المرأة مثل التحرش.

وأكد أن دور الجامعة في المجتمع ليس قاصر على مقرها في قنا بل يصل إلى حلايب وشلاتين والأقصر.