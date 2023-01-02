شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتكو مدريد يحدد سعر جواو فيليكس من أجل رحيله.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أتليتكو مدريد قد حدد سعر النجم البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب الفريق، حيث أكدت بعض المصادر أن مسئولي الأتليتك يرغبون فى الحصول على 15 مليون يورو مع رحيل اللاعب على سبيل الإعارة فقط وليس البيع النهائي.

وأضافت التقارير أن مطالب الفريق الإسباني لم تتوقف عند هذا الحد، بل وضع مسئولي الأتليتك شرطًا آخر هام للاعب أن يتحمل الفريق الذي سيتعاقد معه راتبه بالكامل والمقدر ب 6 مليون يورو، يأتي ذلك فى ظل إهتمام أندية اليونايتد وأرسنال بالتعاقد مع اللاعب.



موقف اليونايتد وأرسنال من عرض الأتليتك

وأكد الصحفي ديفيد أورنستين أن اليونايتد وأرسنال ما زالوا مهتمين بالتعاقد مع اللاعب فى الفترة القادمة، ولكن شدد على أن كلا الفريقين ليس مستعد لدفع ما يقارب من 21 مليون يورو من أجل إستعارة اللاعب لنهاية الموسم الحالس فقط.



أسباب رفض أتليتكو مدريد بيع اللاعب!

وفى سياق متصل، أشارت بعض المصادر أن مسئولي أتليتكو مدريد قد قاموا بإستبعاد فكرة رحيل اللاعب بشكل نهائي، خاصة أن الفريق يعلم جيدًا عدم مقدرة أحد الأندية الراغبة فى دفع ما يعادل من 100 مليون يورو من أجل اللاعب، إضافة إلى راتبه الضخم والذي من المتوقع أن يتقاضاه.