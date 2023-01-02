انت الان تتابع خبر السومرية تنشر المحافظات المعطلة ليوم غد - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت اليوم محافظات (بغداد في ديوانها والدوائر المرتبطة بها من بينها المدارس، واسط، ديالى، الديوانية، المثنى، ذي قار، بابل، كربلاء المقدسة، الأنبار، نينوى، كركوك، وصلاح الدين) تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء؛ بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بغارة جوية أمريكية، في محيط مطار بغداد.فيما أعلنت محافظة ميسان "أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 3 كانون الثاني 2023 حداداً رسمياً في جميع دوائر الدولة ووقفة استذكارية"، دون تعطيل الدوام.

من جهته، وجه محافظ البصرة، اسعد العيداني، يوم أمس، باعتبار اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء عطلة رسمية لاستكمال التحضيرات الخاصة ببطولة خليجي 25.