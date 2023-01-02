انت الان تتابع خبر "داعش" يتبنى الهجوم على مطار كابول العسكري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي، صورة انتحاري، مشيرة إلى أن "50 من مقاتلي طالبان قتلوا وجرحوا في هذا الحادث" على حدّ زعمها".

وأشارت الوكالة إلى أن "الانتحاري عند مدخل مطار طالبان العسكري كان متورطا أيضا في هجوم (فرع خراسان) للتنظيم على دار الضيافة الصينية في كابول الذي وقع في 13 من كانون الأول 2022"، بحسب قولها.



وأكدت "طالبان" وقوع الهجوم الانتحاري، يوم أمس، على إحدى قواعدها العسكرية، واكتفت بتأكيد سقوط ضحايا مدنيين، فيما أفادت بعض المصادر "أن عدد القتلى بلغ 14 شخصا و18 جريحا".

وتصاعدت هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان خلال الآونة الأخيرة ضد أهداف في صفوف حركة "طالبان"، وأخرى ضد مدنيين.

