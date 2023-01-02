شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بخطوات جادة فى ملف استغلال الأراضى لمشروعات النفع العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب حاتم عبدالعزيز، طلب إحاطة بشأن المطالبة باستغلال الأراضي التابعة لولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية لإقامة مشروعات للنفع العام، قائلا:" هذا الملف من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير خاصة فى القرى التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، لافتا إلى أن هناك تعنت فى البت فى هذا الأمر مما يعرقل إنشاء مشروعات نفع عام لخدمة القرى والمدن.

وأوضح عبد العزيز خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، أن هناك بعض القرى لا يوجد بها أية أراضى، وحال تقدم أحد المواطنين للتبرع لإنشاء مشروعات نفع عام يكون هناك تعنت من قبل وزارة الزراعة ولا تتعامل الوزارة مع الأمر بجدية، وهذا بدوره ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، متمنيا أن يكون هناك رد صريح بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة بقرية السلامون بمحافظة الشرقية.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إنه فى حال إثبات احتاج لهذه المشروعات الخاصة بالنفع العام يتم رفع مذكرتين واحدة لوزير الزراعة وأخرى لرئيس مجلس الوزراء للبت فى الأمر وفقا للقانون، مطالبا إعادة دراسة الكلي الخاص بإنشاء مدرسة السلامون للوقوف على مدى الحاجة إليها.