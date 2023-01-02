شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البرلمان توصى وزارة الكهرباء بعمل خطة لصيانة المحطات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بأن يتم عرض رؤية وزارة الكهرباء للحفاظ علي البنية التحتية وضرورة قيام وزارة الكهرباء بعمل خطة من أجل صيانة المحطات الكهربائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كما حضر الاجتماع كل من المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة والمهندس خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لشئون شركات التوزيع والمهندس صلاح شمالي رئيس شركة نقل الكهرباء والدكتور محمد موسي عمران رئيس جهاز مرفق الكهرباء والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة.

كما أوصت اللجنة بأن يقوم رئيس الوزراء بدفع بعض الفواتير من كهرباء ومياه وغاز عن بعض المواطنين من غير القادرين بما يعنى أنه بدلا من الدعم النقدى يتم دفع بعض الفواتير عن غير القادرين.

كما أوصت اللجنة بضرورة دعم الصناعه مؤكدة أن هذا الأمر يتوقف علي المجموعة الاقتصادية بالكامل وليس وزير الكهرباء فحسب وأولهم وزير المالية.

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أكد أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في مواجهة سرقة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن متوسط غرامات سرقة التيار تصل نحو 2 مليار جنيه سنويا موضحا أن هناك تحركات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي عبر وسائل حديثة.

وأشار وزير الكهرباء، إلى استخدام أحدث الوسائل لكشف أي تلاعب أو سرقة للتيار الكهربائي، وردا على مطالب النواب بشأن نقص الكوادر في وزارة الكهرباء، أكد شاكر، السعي لتوفير عدد كاف من المهندسين، فضلا عن تقديم المقابل المادي الملائم المناسبة.