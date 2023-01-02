شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: المستشفيات الجامعية أصبحت ذكية واستحداثنا خدمة الكشف عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن المستشفيات الجامعية أصبحت "ذكية"، مشيراً إلي أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تم إضافة خدمة الكشف عن بعد، فضلا عن ربط المستشفيات بعضها البعض لمعرفة توزيع الإمكانيات من أسرة وغرف رعاية وغيرها من الخدمات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، وذلك خلال استيضاح اللجنة آلية وزارة التعليم العالي في التنسيق بينها وبين معهد تكنولوجيا المعلومات في تدريب الشباب في ظل التحول الرقمي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، علي التوجهات الحديثة بالاهتمام بأقسام السيارات بكليات الهندسة المختلفة، لاسيما واتجاهات الدولة في تعظيم صناعة السيارات، حيث يتم تجهيز الطلاب بطريقة علمية في هذا الصدد.

وكان مطلب النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب إلي أهمية تطوير أقسام السيارات بكليات الهندسة لاسيما مع توجيهات الدولة المصرية نحو تعميق صناعة السيارات.

وحول المطالب النيابية بشأن أهمية تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، أكد وزير التعليم العالي، وجود استراتيجية في هذا الصدد بهدف تخريج طلاب مجهزين لسوق العمل، لافتاً إلي أنه يتم حاليا إبرام عدد من الاتفاقيات الدولية لتدريب الطلاب، وإعداد دراسة في 7 محافظات ليتم تحديد الوظائف المطلوب والمعوقات، قائلاً : "استراتيجيتنا قائمة علي أن التعليم ليس مجرد الحصول علي شهادة فقط إنما إعداد وتجهيز الطلاب لسوق العمل"

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقرت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.