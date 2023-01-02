شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تكرم وزيرة التضامن وقيادات المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت لجنة التضامن بمجلس النواب وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج وقيادات المجتمع المدني، وذلك خلال ختام جلسات الاستطلاع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدنى الذي نظمته لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، ولفيف من قيادات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية.

وكرمت التضامن كلا من الدكتور علي جمعة المفتي السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير، والدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد عام الجمعيات الأهلية، والدكتورة نهي عبد القوي أمين سر التحالف الوطنيـ والدكتورة أيه القماري رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، والسفير حسين السحرتي نائب مساعد زير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية.

كما كرمت علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والقمص صليب متي ساويرس عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية .

وكان أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، قال إن العمل الأهلي والمدني يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة ومجلس النواب وذلك لتحقيق مصالح المواطنين .

جاء ذلك خلال ختام جلسات الاستطلاع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدنى الذي نظمته لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج ولفيف من قيادات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية.

وأكد " عبدالموجود " أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لضرورة قيام الحكومة والعمل الأهلي في التنسيق فيما بينهم لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، قائلا :" نحن علي قدر ثقة القيادة السياسية ".

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لمساعدة الجمعيات الأهلية منها إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، والتي ستكون بداية لتنظيم العمل وحوكمة الجمعيات والتعامل بسهولة ويسر، لافتا إلي أن المنظومة لن تنجح إلا بالتكامل وتدريب الجمعيات الصغيرة.

وأوضح أنه مع منتصف عام 2023 ستظهر إنجازات العمل الأهلي من خلال المنظومة الإلكترونية وسيساهم في تسويق العمل الأهلي، مشيرا إلي أن الوزارة نظمت عدة حوارات مجتمعية مع ممثلي الجمعيات للتباحث فيما يخص مشاكل الكهرباء والمياه والضرائب نسعي للوصول إلي أفضل النتائج سواء من خلال قرارات من الوزارة أو من خلال تعديلات تشريعية لتشجيع العمل الاهلي للقيام بعمله .