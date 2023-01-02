محافظة الفيوم للنواب: جارٍ اعتماد المخطط الاستراتيجى لـ163 قرية بالمحافظة

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القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم توصيل المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي) بحوض بحري المعادي تقسيم أرض الأوقاف محافظة القاهرة، عدم توصيل الصرف الصحي بأرض الخلواتي تقسيم الأوقاف حوض بحري المعادي محافظة القاهرة، وعدم توصيل المرافق (مياه الشرب- الصرف الصحي) لأكثر من 100 وحدة سكنية خلف أندرية كورنيش النيل - المعادي محافظة القاهرة.

واستعرض النائب حشمت أبو حجر، مقدم طلب الإحاطة الخاص بعدم توصيل عدم توصيل الصرف الصحي بأرض الخلواتي تقسيم الأوقاف حوض بحري المعادي محافظة القاهرة، قائلا:" هذه المشكلة قائمة منذ سنوات طويلة مما تسبب فى معاناة المواطنين من الحصول على الخدمة اللازمة، وأنه فى الوقت الذى يشهد القطاع اهتمام كبير من قبل الدولة حلال السنوات الأخيرة لتحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ألا أن هذه الأزمة مازالت قائمة حتى الآن".

وعقب المهندس عادل حسن ذكى، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة، قائلا:" لابد من توفير قطعة أرض لإنشاء محطة رفع لخدمة المنطقة بالكامل، خاصة وأن الشوارع بالمنطقة ضيقة جدا، ولا يوجد أراضى وحال توافر الأراضى سيتم العمل على توصيل الصرف .

وفى ذات الصدد، قالت سناء محمود، سكرتير حى دار السلام بمحافظة القاهرة، إنه من الممكن الحصول على قطعة أرض ملاصقة للعقارات لإنشاء محطة لخدمة المنطقة بالكامل.

وأوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على ضرورة توفير قطعة أرض لإنشاء محطة رفع ومن ثم البدء فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى لخدمة المنطقة وتحسين مستوى الخدمة فى واحد من أهم وأبرز الخدمات الحيوية هلى مستوى الجمهورية.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجمـال، بشأن عدم صدور الأحوزة العمرانية والمخطط الإستراتيجي والمخطط التفصيلي لمدن وقري محافظة الفيوم من هيئة التخطيط العمراني رغم الانتهاء من جميع التعديلات والاعتمادات من المحافظة وبعض المشاكل الأخرى التي تواجه المواطنين أثناء القيام بإجراءات استخراج تراخيص البناء بالمحافظة.

وقال المهندس أيمن عزت سكرتير عام مساعد بمحافظة الفيوم، إنه جارى اتخاذ خطوات اعتماد المخطط الاستراتيجى لـ 607 عزبة ونجع وكفر، و163 قرية بالمحافظة.