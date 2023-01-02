شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب نيابية لوزير التعليم العالى بتأهيل شباب الجامعات لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، مناقشات موسعة حول التحول الرقمي في الجامعات، وتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك خلال استيضاح اللجنة آلية وزارة التعليم العالي في التنسيق بينها وبين معهد تكنولوجيا المعلومات في تدريب الشباب في ظل التحول الرقمي.

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على اهتمام القيادة السياسية بالتحول الرقمي إيمانا منها بأن التكنولوجيا لم تعد رفاهية إنما أساس للتقدم، فضلا عن توجيهاته بدعم الشباب لاسيما الجامعات فهم طاقة وأمل مصر.

بدوره شددت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات علي أهمية أن يكون هناك مكاتب لمعهد تكنولوجيا المعلومات في الجامعات بما يمكن من تفعيل تدريب الشباب، مشيرة في الوقت ذاته علي أن تأهيل الشباب لسوق العمل واكتسابهم مهارات متميزة يعد أحد أهم المهام الوطنية للوزارة

كذا طالب النائب محمد يسري عبادة، أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب بتنظيم زيارات ميدانية مفاجئة علي أرض الواقع للمستشفيات الجامعية لاسيما وما يشهده البعض من اهمال، مطالبا أيضا بالاسراع في تطوير مستشفي جامعه دمنهور بمحافظة البحيرة.

من جانبه أكد النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب إلي أهمية تطوير أقسام السيارات بكليات الهندسة لاسيما مع توجيهات الدولة المصرية نحو تعميق صناعة السيارات، فيما طالبت النائبة مها عبدالناصر بتطوير المناهج الدراسية في كل الجامعات لتوفي متطلبات سوق العمل، مشيرة إلي أن احتياجات سوق العمل يتم استيفائها من مصادر معروفة وخصوصا سوق عمل تكنولوجيا المعلومات.

وتطرقت النائبة إلي التعليم الهندسي و ضرورة تخفيض أعداد المقبولين بكليات ومعاهد الهندسة المختلفة طبقا للاحتياجات الفعلية للسوق، مشددة علي أهمية ربط احتياجات السوق بما يتم تدريسه للطلبة في كل الجامعات.