شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يطالب إدارة ليفربول بحسم التعاقد مع هذا اللاعب.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى وتقديم الأداء المطلوب.

ليفربول يقترب من ضم أمرابط

وكشفت تقارير صحفية بريطانية عبر شبكة "ليفربول إيكو"، على أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يضغط على إدارة الريدز من أجل التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، نجم وسط فيورنتينا.

وكان قد ارتبط سفيان أمرابط بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، منذ تألقه مع أسود الأطلس في كأس العالم 2022، وقيادة منتخب بلاده إلى نصف نهائي المونديال.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن كلوب من أكبر المعجبين بأمرابط، ويعرف أن إدارة النادي ستوفر له الموارد المالية لحسم الصفقة.

وأوضحت أن فيورنتينا يظل عنيدا في موقفه بشأن رحيل النجم المغربي، ويخطط لتقديم عقد جديد لأمرابط.

ويتمسك الفيولا بالحصول على 50 مليون يورو، للسماح برحيل أمرابط في شهر يناير الجاري.