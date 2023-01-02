شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة للنواب: المجتمع المدنى يعيش عصره الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، أن العمل الأهلي والمدني يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة ومجلس النواب وذلك لتحقيق مصالح المواطنين .

جاء ذلك خلال ختام جلسات الاستطلاع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدنى الذي نظمته لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج ولفيف من قيادات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية.

وأكد " عبدالموجود " أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعا خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان لضرورة قيام الحكومة والعمل الأهلي في التنسيق فيما بينهم لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية ، قائلا :" نحن علي قدر ثقة القيادة السياسية ".

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لمساعدة الجمعيات الأهلية منها إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، والتي ستكون بداية لتنظيم العمل وحوكمة الجمعيات والتعامل بسهولة ويسر، لافتا إلي أن المنظومة لن تنجح إلا بالتكامل وتدريب الجمعيات الصغيرة.

وأوضح أنه مع منتصف عام 2023 ستظهر إنجازات العمل الأهلي من خلال المنظومة الإلكترونية وسيساهم في تسويق العمل الأهلي، مشيرا إلي أن الوزارة نظمت عدة حوارات مجتمعية مع ممثلي الجمعيات للتباحث فيما يخص مشاكل الكهرباء والمياه والضرائب نسعي للوصول إلي أفضل النتائج سواء من خلال قرارات من الوزارة أو من خلال تعديلات تشريعية لتشجيع العمل الاهلي للقيام بعمله .

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