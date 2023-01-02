شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى لـ"النواب": 7 مليارات جنيه لدعم التحول الرقمى بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، نجاح الجامعات المصرية بجميع أنواعها الحكومية والخاصة والأهلية على اجتياز اختبار جائحة كورونا "كوفيد -19”، لاسيما وأنها كانت تسبق ظهور الجائحة في خطوات التحول الرقمي، مما جعل الجامعات جاهزة بمجرد صدور المجلس الأعلي للجامعات خلال الجائحة بالتعليم أونلاين، لافتا إلي أنه تم انفاق نحو 7 مليارات جنيه، من أجل تطوير البنية التحتية لدعم التحول الرقمى فى الجامعات.

وقال عاشور، إن الجامعات المصرية كانت سباقه في تنفيذ استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، وتم ضخ استثمارات ضخمة في هذا الصدد، قبل جائحة فيروس كورونا، حتي تمكنت من تفعيل نظام "التعليم عن بعد " والتي حافظت علي العلاقة بين الطالب والاستاذ كأن المحاضرة قائمة داخل الفصل الدراسي.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن الجامعات لم تكتفي بما شهدته من جهود في التحول الرقمي بل حرصت علي إحداث تعديلات أخري لتغيير البيئة التعليمية تمهيداً للطفرة القادمة، سواء فيما يخص التعديلات التشريعية المطلوبه أو تدريب أعضاء هيئة التدريس، وكذا الفصول التي تستوعت التطور التكنولوجي، لافتا إلي الجهود المبذولة في مجال الاختبارات الاليكترونية.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أقرت عدد من الاختصاصات الهامة للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وفي مقدمتها الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.