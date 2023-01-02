شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب: السكة الحديد تشهد إنجازات.. والكل بيدفع ثمن التذكرة حتى رئيس الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قطاع النقل بشكل عام يشهد اهتمام غير مسبوق من قبل القيادة السياسية وعلى الأخص السكة الحديد التى شهدت ولازالت اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع عابد، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة النقل لاستعراض رؤية هيئة السكة الحديد مصر 2030:" ما تشهده هيئة السكة الحديد في مصر لم تشهده منذ نشأتها بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجميع يعمل في منظومة واحدة، من أجل مصلحة الوطن، وليس هناك استثناءات في السفر بقطارات السكة الحديد، الجميع يدفع تذاكرة حتي رئيس الهيئة بيدفع تمن تذكرته".

وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن قطاع النقل بجميع قطاعاته يشهد طفرة غير مسبوقة، ولكن تظل السكة الحديد هى الأبرز والتى تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين وفى الشارع المصرى، ومن ثم يجب أن يكون هناك إدراك لهذا الأمر حتى لا يتم اختزال كل ما يتم من إنجازات فى القطاع بشكل عام فى تأخر قطار على سبيل المثال، وهذه بدوره يلقى مسئولية على عاتق القائمين على الأمر لتحسين مستوى الخدمة وقطع الطريق على المشككين والمتربصين ومتصيدى الأخطاء لتصدير صورة غير حقيقة عن هيئة السكة الحديد.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن رؤية مصر 2030 ألقت الضوء على كافة الملفات الحيوية والقطاعات التنموية وحتى قطاع النقل والسكة الحديد على وجه الخصوص بنصيب كبير لضمان تحسين مستوى الخدمات والنهوض بها وبالفعل هناك إنجاز كبير على الأرض لمسه الجميع خلال الفترة الأخيرة.