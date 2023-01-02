شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. التنسيقية تعقد ورشة عمل حول التعليم الأساسى وكادر المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، ورشة عمل حول "التعليم الأساسي وكادر المعلم"، وذلك في إطار مناقشة أهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، والمدرجة ضمن أجندة الحوار الوطني.

وتتناول الورشة، عدة محاور، منها التحديات التي تواجه التعليم في مصر ، ومتطلبات تطوير التعليم والمقترحات لحل أزمة تمويل التعليم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى مناقشة سبل سد عجز المعلمين، وتأهيلهم ورفع قدراتهم.

يدير ورشة العمل، كل من، رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمود ألماظ، عضو التنسيقية.

جدير بالذكر، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.‎