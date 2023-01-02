شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: نسعى للوصول إلى 60% من الطاقة المتجددة وفق استراتيجية 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أضاف وزير الكهرباء أن الاستثمارات في القطاع من 2014 وحتى 2021 بلغت 355 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مركز التحكم القومي تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية سيتم الانتهاء منه في نهاية 2023، قائلا: وهو مشروع على أعلى مستوى.

وكشف شاكر أن الوزارة تسعى للوصول إلى 60% من الطاقة المتجددة وفق استراتيجية 2035، قائلا: ووفق المخطط الأخضر 2040 نستهدف الوصول إلى 72% في الطاقة المتجددة.

وتوقع أن منظومة الطاقة المتجددة ستطغى على إنتاج الطاقة في مصر خلال 15 أو الـ20 سنة المقبلة، لاسيما وأنها طاقة غير مكلفة مثل طاقة الرياح والشمسية.

وأشار إلى جهود الوزارة في تنمية إنتاج الهيدروجين الأخضر، متوقعا أن يكون هناك ما يقرب من 100 ألف وظيفة في ظل التوسع لهذا النوع من الطاقة.

فيما أشاد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء، مما وضع مصر في مكانة متقدمة في ملف الطاقة المتجددة.