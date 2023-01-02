شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء من "النواب": إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر بالاستثمار الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر سيتم من خلال الاستثمار الأجنبي، موضحا أن جميع الاستثمارات في هذا المجال تأتى من الخارج.

وقال وزير الكهرباء، إن الوزارة وضعت خطة من 2014 حتى يتم رفع الدعم تماما عن الكهرباء في مصر ، إلا أن تغير سعر الصرف يؤثر علي سعر تعريفة الكهرباء ومن ثم فإنه لو تم الاستمرار علي نفس سعر الكهرباء خلال العامين المقبلين سيكون هناك ارتفاع كبير في الدعم الموجه لقطاع الكهرباء.

أضاف أنه منذ عام 2019 وضعنا جدول حتى عام 2057 حول التزامتنا وبلغنا محافظ البنك المركزى بهذا الأمر، كما لفت الي أن الحكومة تسير في جميع الاتجاهات لتوفير احتياجات المصريين من الطاقة الكهربائية.

وأشار الي أن وزارة الكهرباء تسعى بشكل كبير لتحسين جودة شبكات الكهرباء كما أن مبادرة حياة كريمة بذلت مجهودا كبير في هذا الاطار.