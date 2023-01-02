شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: توطين صناعة مراكب الصيد تيضاعف الإنتاج ويدعم الأحوال الاقتصادية للصيادين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الجندى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين صناعة مراكب الصيد الحديثة سيكون لها مردود إيجابى للغاية فى مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لإستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.
أوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن إجمالي كمية الإنتاج السمكي بلغت 2.01 مليون طن في عام 2020 وذلك وفقا لآخر تقرير أصدره جهاز التعبئة والإحصاء فى هذا الصدد، لافتا إلى أن النسبة الأكبر من إنتاج الأسماك تُستخرج من المزارع السمكية بنحو 78.9 % و11.8 % للبحيرات، و5 % فقط للبحار و4 % لنهر النيل وتستهدف مصر مضاعفة إنتاجها من الأسماك خلال الفترة المقبلة.
كان الرئيس عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد اجتماعًا لمتابعة جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، بالتوازي مع جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، وما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لإستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.