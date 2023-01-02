شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: توطين صناعة مراكب الصيد تيضاعف الإنتاج ويدعم الأحوال الاقتصادية للصيادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن توطين صناعة مراكب الصيد فى مصر سيكون له أثر إيجابى فى زيادة إنتاج مصر من الأسماك الأمر الذى لا ينعكس فقط على توفير احتياجات مصر من الأسماك بل يمتد إلى تصدير الأسماك للخارج فمصر واحدة من الدول التى تمتد حدودها الشرقية والشمالية على بحرين هما البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ،كما أن الدولة توسعت مؤخرا فى الاستزراع السمكى، وإنشاء المزارع السمكية لتوفير احتياجات المواطنين من الأسماك.

وأضاف الجندى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين صناعة مراكب الصيد الحديثة سيكون لها مردود إيجابى للغاية فى مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لإستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.

أوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن إجمالي كمية الإنتاج السمكي بلغت 2.01 مليون طن في عام 2020 وذلك وفقا لآخر تقرير أصدره جهاز التعبئة والإحصاء فى هذا الصدد، لافتا إلى أن النسبة الأكبر من إنتاج الأسماك تُستخرج من المزارع السمكية بنحو 78.9 % و11.8 % للبحيرات، و5 % فقط للبحار و4 % لنهر النيل وتستهدف مصر مضاعفة إنتاجها من الأسماك خلال الفترة المقبلة.

كان الرئيس عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقد اجتماعًا لمتابعة جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتكامل توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، بالتوازي مع جهود تطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، وما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لإستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية.