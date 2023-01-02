شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: عقد تطوير ميناء السخنة والدخيلة يجلب المزيد من الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة عفاف زهران، إن تطوير الموانئ المصرية أصبح ضرورة فى ظل التنافس الذى تشهده المنطقة، ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من المقومات التى تمتلكها الدولة المصرية، ولابد من توجيه الدعم اللازم والاستثمارات فى هذا القطاع على وجه التحديد، والتكامل بين الموانئ المصرية لتلبية احتياجات المستثمرين وتطويرها بما يتواكب من التطور السريع الذى تشهده حركة التجارة العالمية، والتوسع فى إنشاء الأرصفة المتخصصة التى تستوعب الأعمال الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وأثناء مناقشة مشروعي قانون مقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة-الإسكندرية، والثاني مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

ومن جانبه، قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن صناعة الهيدروجين الأخضر تشهد اهتمام كبير ومن ثم يجب تشجيع أيا من هذه التوجهات التى تدعم تلك الصناعة، متساءلة ماذا سيتم بعد المدة المنصوص عليها فى العقد المبرم، وهل يجوز التفاوض على مدة أخرى من عدمه، وماذا لو كان هناك بنود فى العقد هل يجوز أن يتم مناقشتها، معلنة تحفظها على مشروعى القانونين.

ومازح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس ، النائبة أميرة قائلا:"زعلانة من حزب الوفد ولا إيه"، وذلك بسبب جلوسها فى الشرفة بالجلسة العامة، وعلقت قائلة:" تعبانة شوية".

وفى ذات الصدد، قالت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، إن مشروعى القانونين يساهمان بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات ووضع مصر فى مصاف الدولة الكبيرة فى مجال النقل البحرى، وتوفير فرص عمل لمحافظات الصعيد، متساءلة:" خريطة ميناء العين السخنة بها أكثر من رصيف ولكن مشروع القانون لم يحدد الالتزام هل سيكون على جميع الميناء جميعا أم أرصفة محددة بعينها".