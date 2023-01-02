شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. جوارديولا مهتم بالتعاقد مع ميندي فى الإنتقالات الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي مهتمًا بالتعاقد مع الحارس السنغالي أدوارد ميندي، حارس نادي تشيلسي، حيث يثق المدرب الإسباني بإمكانيات اللاعب كونه أحد الإضافات القوية للفريق حال التعاقد معه.

وأفادت بعض المصادر الآخري أن مجموعة السيتي بدأت بالفعل رصد خطوات ميندي فى الفترة الحالية، على أمل أن يتم التعاقد معه بشكل نهائي فى نهاية الموسم الحالي، إستنادًا لعدم مشاركة الحارس فى الفترة الحالية رفقة "البلوز"، الأمر قد يعزز من فرصة الفريق السماوي فى التعاقد مع اللاعب.



شرط وحيد يفصل ميندي عن السيتي

وأكدت بعض التقارير عن صعوبة دخول مسئولي السيتي فى مفاوضات مباشرة مع مسئولي الفريق اللندني من أجل اللاعب فى الفترة الحالية، مما يجعل الفريق يطمح للإنتظار إلى نهاية الموسم، على أمل أن يقوم اللاعب بفسخ تعاقده مع تشيلسي والإنتقال إلى صفوف السماوي بصفقة إنتقال حر.



موقف تشيلسي من رحيل ميندي

وفى سياق متصل، يرحب مسئولي تشيلسي بفتح باب التفاوض حول رحيل الحارس فى المرحلة القادمة، لا سيما أن الحارس الإسباني كيبا قد نجح فى نيل ثقة الجهاز الفني للبلوز خلال المرحلة الماضية، مما قد يعجل فى مسألة رحيل ميندي عن الفريق،والذي من المتوقع أن تكون فى نهاية الموسم الحالي بأقصي تقدير.