انت الان تتابع خبر بثمانيةِ أضعاف سعرها.. الإطاحة بشخص يبيع بطاقات دخول خليجي (٢٥) في السوق السوداء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخلية ورد لـ الخليج 365، إنه "إستناداً إلى معلومات استخبارية ومناشدات وجهها المواطنين إلى جهاز الأمن الوطني تُفيد بوجود حالات استغلال لبطاقات الدخول إلى بطولة خليجي(٢٥) تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة وبعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص عند قيامه ببيع تلك البطاقات بمبالغ مالية تصل لثمانية أضعاف سعرها المحدد، كما وضُبط بحوزته أكثر من (٢٤) بطاقة كان يحاول بيعها".وأشار البيان، إلى "إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".