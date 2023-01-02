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انت الان تتابع خبر الوفد العماني يصل الى البصرة للمشاركة في خليجي 25 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443070-638082594786898093.jpg
خليجي 25
2023-01-02 | 13:05
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افاد مراسل السومرية، اليوم الاثنين، بوصول الوفد العماني الى مقر اقامته في البصرة استعدادا للمشاركة في خليجي 25.
وقال المرسل في حديث لـ الخليج 365، ان "وفد المنتخب العماني وصل الى مقر اقامته في البصرة استعدادا للمشاركة في خليجي 25".
وسيلعب المنتخب العماني ضمن المجموعة الأولى بالإضافة إلى "أسود الرافدين، وكلا من "الأخضر السعودي" ومنتخب اليمن.
وستكون المباراة الافتتاحية بين منتخبي العراق وعمان على ارض ملعب جذع النخلة في يوم 6/1/2023.
وسيلعب المنتخب العماني ضمن المجموعة الأولى بالإضافة إلى "أسود الرافدين، وكلا من "الأخضر السعودي" ومنتخب اليمن.
وستكون المباراة الافتتاحية بين منتخبي العراق وعمان على ارض ملعب جذع النخلة في يوم 6/1/2023.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد