الوفد العماني يصل الى البصرة للمشاركة في خليجي 25

وقال المرسل في حديث لـ الخليج 365، ان "وفد المنتخب العماني وصل الى مقر اقامته في البصرة استعدادا للمشاركة في خليجي 25".

وسيلعب المنتخب العماني ضمن المجموعة الأولى بالإضافة إلى "أسود الرافدين، وكلا من "الأخضر السعودي" ومنتخب اليمن.



وستكون المباراة الافتتاحية بين منتخبي العراق وعمان على ارض ملعب جذع النخلة في يوم 6/1/2023.