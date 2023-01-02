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الوفد العماني يصل الى البصرة للمشاركة في خليجي 25

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443070-638082594786898093.jpg
خليجي 25

2023-01-02 | 13:05

الوفد العماني يصل الى البصرة للمشاركة في خليجي 25

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افاد مراسل السومرية، اليوم الاثنين، بوصول الوفد العماني الى مقر اقامته في البصرة استعدادا للمشاركة في خليجي 25.
وقال المرسل في حديث لـ الخليج 365، ان "وفد المنتخب العماني وصل الى مقر اقامته في البصرة استعدادا للمشاركة في خليجي 25".

وسيلعب المنتخب العماني ضمن المجموعة الأولى بالإضافة إلى "أسود الرافدين، وكلا من "الأخضر السعودي" ومنتخب اليمن.


وستكون المباراة الافتتاحية بين منتخبي العراق وعمان على ارض ملعب جذع النخلة في يوم 6/1/2023.

 

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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