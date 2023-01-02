شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب: السكة الحديد تجرى صيانة للقطار الإسبانى خط الصعيد وتشغيله قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن القطار الإسبانى خط الصعيد يخضع للصيانة حاليا، موضحا أنه فيما يتعلق بما طرحه النائب فتحى قنديل عن عدم وجود قطار أسبانى للصعيد، فقد تم التواصل مع رئيس هيئة السكك الحديدية والذى أكد بدوره أن هناك قطار إسبانى إلا أنه يتم حاليا عمل صيانة لعدد من العربات الخاصة بالقطار، وقريبا سيتم الانتهاء منها وعودة القطار للعمل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وأضاف عابد أن هناك صيانة تجرى لعدد من عربات القطار الإسبانى حاليا، كما انه تم استدعاء رئيس هئة السكك الحديدية لحضور اجتماع لجنة النقل والمواصلات عقب الجلسة العامة اليوم، لتوضيح استراتيجية وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عن حالة القطارات فى مصر كلها ومرفق السكك الحديدية.

فى سياق متصل، وفي إطار تحقيق الوعى الطلابي بواقع العملية التشريعية والبرلمانية في مصر، استقبل مجلس النواب طلاب منتخب البرلمان المدرسي لإدارة الزيتون التعليمية الحاصل على المركز الأول على مستوى المديرية والمصعد إلى التقييم على مستوى الجمهورية .

وقام الطلاب بجولة داخل أروقة المجلس شملت المتحف والمكتبة، كما حضر الوفد الطلابي جانباً من الجلسة العامة للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات، وذلك تأكيداً على تشجيع وتحفيز أبناء الوطن وغرس روح الولاء والانتماء في نفوسهم .