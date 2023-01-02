شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على تعديل اتفاقية بين سكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 597 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ 24/11/2022 بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى.

وبحسب المذكرة الإيضاحية التى وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ 24 نوفمبر 2022 بصفتها المقترض مع شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها مقرض أصلى وشركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها وكيل والمتعلقة باتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد عدد 1350 عربة ركاب سكة حديد جديدة المؤرخة في الأصل في 12 ديسمبر 2019.

وعرض علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة واللجنة التشريعية مؤكدا أن وزارة النقل تقوم بإعطاء الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات الحديدية باعتبارها من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية، وذلك طبقا لتوجهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد للحفاظ التام على معايير الآمان والسلامة وضمان توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين.

أضاف عابد أن تلك المشروعات تمثل السياسة العامة لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل فى مصر ورفع كفاءتها لترتقي الى المستوى والمواصفات العالمية وتسعى وزارة النقل لتحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمة المقدم لجمهور الركاب بما يكون له أثر إيجابي على العائد الاقتصادى للهيئة القومية لسكك حديد مصر

وأوضح أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر وضعت خطة لتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية مثل انشاء خطوط جديدة وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديد أسطول الجرارات والعربات مع اعادة تأهيل الاسطول الحالي.

وأضاف أنه في هذا الإطار قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعقد صفقة تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخها لشراء عدد 1300 عربة ركاب جديدة مختلفة الطرازات مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية بما يحسن من الخدمة المقدمة لجمهور الركاب حيث أن هذا المحور ينعكس بشكل مباشر على جمهور الركاب الذي سيلمسون التغيير والتطوير على أرض الواقع، وهذا ما يهمهم في المقام الأول.

بدورها أعلنت مى مازن عضو مجلس النواب، أنها توافق على قرار رئيس مجلس النواب، كما أعلن حسام المندوه عضو مجلس النواب موافقته على الاتفاقية.

وقال محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أن الإتفاقية تساهم فى خطة الدولة للتطوير فى البنية التحتية والقطارات معلنا موافقته على الإتفاقية لتطوير قطاع السكك فى نقل الركاب خاصة أن هناك عدد كبير من المواطنين يستخدمون السكك الحديدية.

فيما أكد محمد الفيومى عضو مجلس النواب، أن وزارة النقل بذلت مجهود كبير فى تطوير مرفق السكك الحديدية لكن المشوار طويل لأنها أهملت لسنوات طويلة ومن ثم فالتمويل هام جدا وخاصة فى هذا الموضوع تحديدا لأننا يجب أن نستمر فى التطوير موضحا أن تعديل الإتفاقية أمر هام.

فيما أكدت رحاب موسى عضو مجلس النواب، أنه فى ظل توجهات القيادة السياسية لتطوير منظومة النقل السكك الحديدية قامت وزارة النقل بعقد العديد من الإتفاقيات لتطوير المنظومة ككل ومن أهم المشروعات التى قامت بها هى تطوير عربات القطارات.