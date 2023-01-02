شكرا لقرائتكم خبر عن 3 بنود بمشروع قانون الأحوال الشخصية فى "وش المدفع".. عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "3 بنود بمشروع قانون الأحوال الشخصية فى (وش المدفع)"، استعرض خلاله إشكالية إيداع وديعة بصندوق خاص، وقرار مسبق من القاضى بالموافقة على الزواج، ومخاوف من عدم الاعتراف بالطلاق الشفهى.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة، خاصة وأن هناك حالة من الترقب يشهدها الشارع المصرى بسبب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى من المقرر أن يخرج للنور خلال الفترة المقبلة.

المشروع الذى يتم وضعه من خلال لجنة مشكلة من عدد من القضاة والقاضيات بوزارة العدل في محاولة لإيجاد صيغة توافقية لبنوده ومواده وفقراته وأبوابه التي سيضمها، وذلك حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، حيث وجه الرئيس السيسى بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية، وإليكم التفاصيل كاملة:

3 بنود بمشروع قانون الأحوال الشخصية فى "وش المدفع".. إيداع وديعة بصندوق خاص.. وقرار مسبق من القاضى بالموافقة على الزواج.. ومخاوف من عدم الاعتراف بالطلاق الشفهى.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة



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