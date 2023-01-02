قصف إسرائيلي يخرج مطار دمشق عن الخدمة مؤقتاً ويوقع 4 قتلى

قُتل أربعة أشخاص بينهم جنديّان سوريّان على الأقلّ، فجر اليوم الإثنين، جرّاء قصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي ووضعه خارج الخدمة بشكل مؤقت للمرة الثانية منذ الصيف الماضي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن غارات إسرائيلية استهدفت فجر اليوم «مواقع لحزب الله اللبناني ومجموعات موالية لإيران داخل المطار وفي محيطه، بينها مستودع أسلحة»، ما أسفر عن دمار داخل المطار.

وأسفر القصف، وفق مدير المرصد رامي عبد الرحمن، عن مقتل «أربعة عناصر، بينهم جنديان سوريان» فيما لم يتمكن من تحديد هويات أو جنسيات العنصرين الآخرين.

وكانت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية «سانا» نقلت عن مصدر عسكري سوري قوله، إن «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ.. مستهدفاً مطار دمشق الدولي ومحيطه»، ما أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي من الخدمة».

وأعلنت وزارة النقل السورية في وقت لاحق، عودة مطار دمشق للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أن «كوادرها وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة»، حسبما نقلت «سانا».

وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها مطار دمشق الرئيسي في البلاد من الخدمة منذ يونيو/حزيران 2022، حين أدى قصف إسرائيلي إلى تعليق كل الرحلات لنحو أسبوعين بعدما ألحق أضراراً بأحد المدرّجات.