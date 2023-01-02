انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يعزي بوفاة بابا الفاتيكان السابق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب رشيد في تغريدة اطلعت عليها، الخليج 365: "بأسى بالغٍ وبمشاعر عرفانٍ وتقدير تلقى العالم نبأ وفاة بابا الفاتيكان الفخري بندكت السادس عشر بعد حياة عامرة بالتطلع والعمل من أجل حياة إنسانية أكثر عدلاً ومحبةً وتسامحاً ولطفاً".



وتابع: "أحرّ التعازي الى قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والمجتمع الإنساني وجميع الأخوة المسيحيين المؤمنين بالقيم التي عاش وعمل عليها البابا الراحل".