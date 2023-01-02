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رئيس الجمهورية يعزي بوفاة بابا الفاتيكان السابق

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بغداد - ياسين صفوان - وكتب رشيد في تغريدة اطلعت عليها، الخليج 365: "بأسى بالغٍ وبمشاعر عرفانٍ وتقدير تلقى العالم نبأ وفاة بابا الفاتيكان الفخري بندكت السادس عشر بعد حياة عامرة بالتطلع والعمل من أجل حياة إنسانية أكثر عدلاً ومحبةً وتسامحاً ولطفاً".

وتابع: "أحرّ التعازي الى قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والمجتمع الإنساني وجميع الأخوة المسيحيين المؤمنين بالقيم التي عاش وعمل عليها البابا الراحل".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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