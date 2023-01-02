انت الان تتابع خبر من أمام الكعبة.. هلا رشدي تثير الغضب بفيديو عبر "تيك توك" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهرت رشدي في الفيديو وهي تقوم بالتصوير مع ابنها عبر تطبيق "تيك توك،"، وعلقت عليه قائلة: "حبيبي يا معز.. قعد ساعات طويلة وما اشتكاش وكان بينزل كل يوم يصلي كل الصلوات ويسمع القرآن والذكر.. قولت اتصور معاه كام صوره وألعب معاه شوية.. وتخيلت ساعتها سيدنا النبي وهوه بيلاعب أحفاده الحسن والحسين وهمه بينطوا على ظهره وهو ساجد وما كانش يرفع راسه من السجود إلا لما يخلصوا لعب.. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله.. تم بحمد الله توثيق ذكرى السعادة والطمأنينة في حضن الحرم".

وتعرضت هلا رشدي إلى هجوم شرس من قبل متابعيها بسبب هذا الفيديو، حيث قال البعض لها: "ملقيتيش مكان غير الحرم تعملي فيه الهبل ده؟؟ مفيش تقوى لله خالص؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل"، وقال آخر: "احترام الكعبة وهيبيتها فين.. دا حتى اسمه بيت الله الحرام".

من جانبها، تجاهلت المطربة المصرية كل الهجوم الذي تعرضت له وأعلنت عن موعد حفلها القادم، والذي من المقرر إقامته يوم الجمعة 13 كانون الثاني.

كانت رشدي قد طرحت أحدث أغنياتها "شايلة اسمه" عبر قناتها الرسمية بيوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وروّجت للأغنية عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وكتبت: "ربنا يخلي كل الآباء الطيبين ويبارك في عمرهم".