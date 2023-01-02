انت الان تتابع خبر الاصابات بسبب الالعاب النارية تعكر صفو احتفالات العراقيين برأس السنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت محافظات البلاد وقوع العديد من الاصابات بسبب الالعاب النارية والطرق غير الحضارية التي طغت على أجواء إحتفالات رأس السنة.

طغت الظواهر السلبية والطرق غير الحضارية على أجواء الاحتفالات التي عاشها العراقيون خلال ليلة رأس السنة فقد أخذت احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد نصيبها من الإصابات والحالات الحرجة في أغلب محافظات البلاد.

وبحسب إحصائية وصلت الى السومرية فقد تمّ تسجيل اربعمئة وخمس عشرة إصابة في محافظات بغداد وميسان وديالى وأربيل والسليمانية خلال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، ففي العاصمة تمّ تسجيل مئة وخمسين إصابة نتيجة الاطلاقات العشوائية والألعاب النارية.

وكانت حصة الاسد في محافظة السليمانية حيث سجّلت مئة وخمس وثمانون إصابة في ليلة رأس السنة وقال مدير قسم طوارئ السليمانية سامان نادر، إن مئة وعشرين من تلك الحالات كانت بحاجة إلى الإسعافات الأولية وتمّ علاجهم في مكان الحادث فيما تم نقل خمس وستين حالة الى المستشفيات لتلقي العلاج.