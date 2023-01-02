شكرا لقرائتكم خبر عن رغدة عبد السلام نجاتى تؤدى اليمين الدستورية بديلا للنائبة ابتسام أبو رحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت رغدة عبد السلام نجاتى هنادى، ابنة النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب محمد، اليمين الدستورية كعضو مجلس النواب عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها محافظة الجيزة وفقا لنص المادة رقم 104 من الدستور، حيث حلت محل ابتسام أبو رحاب محمد عضو مجلس النواب التى وافتها المنية فى أكتوبر الماضى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.

وكان القاضى أحمد مطر القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أرسل خطابا لمجلس النواب يفيد فيه بأنه بالإشارة إلى قرار المستشار الأمين العام لمجلس النواب رقم 570 والمؤرخ فى الرابع من عشرين من أكتوبر 2022 بشأن طلب موافاة المجلس الموقر باسم المرشح الاحتياطى الذى يحل محل النائب ابتسام أبو رحاب عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد نفيد أنه عملا بحكم المادة 25 من قانون مجلس النواب، الصادر برقم 46 لسنة 2014 فإن من يحل محل سالفة الذكرة رغدة عبد السلام نجاتى هنادى وشهرتها رغدة نجاتى وصفتها شخصية عامة.

وتنص المادة رقم 104 من الدستور ،على أنه يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

وتوفيت النائبة ابتسام إبراهيم أبو رحاب، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى الخميس 20 من أكتوبر الماضى وذلك داخل إحدى المستشفيات بمدينة القاهرة.

يذكر أن النائبة الراحلة، شغلت عضو مجلس النواب، عن محافظة الوادي الجديد، وحاصلة على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة أسيوط، حيث بدأت الحياة العامة كعضو اتحاد طالب جامعة أسيوط.

وشغلت ابتسام ابو رحاب منصب رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة منذ عام 2000 ولمدة 7 سنوات متتالية حتى عام 2007، كما تم انتخابها الرئيس المالي التحاد إقليم العالم العربي لالتحاد الدولي لتنظيم الأسرة عام2007 والذي يضم 180 دولة عربية وأجنبية.

وترأست مجلس إدارة عدة جمعيات أهلية " 4 جمعيات" في مجال الخدمة العامة خاصة المرأة وذلك لمدة 15 سنة.