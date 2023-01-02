شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 48 اقتراحا برغبة من "النواب" إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، 48 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

وتضمنت الاقتراحات دعم الخدمات والمرافق بمختلف مناطق الجمهورية مثل رصف الطريق العام بين بردين مرورًا بالزهراء وكفر أباظه، ومرورًا عزب كفر أباظة- مركز الزقازيق- محافظة الشرقية وإنشاء مجمع محاكم بمنطقة مركز ومدينة صان الحجر- محافظة الشرقية و توفير سيارات متنقلة للشهر العقاري وزيادة أعدادها- محافظة أسيوط واستغلال المبنى القديم للمحكمة الموجودة بمركز ديرب نجم كمحكمة للأسرة- مركز ومدينة ديرب نجم- محافظة الشرقية.

وتوفير سيارة للشهر العقاري لمدة يوم واحد كبداية بمدينة النجيلة- محافظة مطروح.

وتتضمن الاقتراحات برغبة أيضا استقطاع مساحة (1000م2) من أرض حديقة سوق روض الفرج التابعة لهيئة الأوقاف لصالح وزارة الصحة لتوسعة مستشفى روض الفرج – محافظة القاهرة و استبدال كشف الحساب الإلكترونى عبر الإنترنت والإيميل، وإيقاف إرسال كشف الحساب الورقى من البنوك على محال إقامة العملاء على أن تكون هذه الخدمة اختيارياً لمن يرغب وتوريد 100 سرير طبي لمستشفى الإيمان بمنطقة الأربعين- محافظة أسيوط وتوريد جهاز فحص المخدرات إلى المجلس الطبي بمحافظة أسيوط و تزويد مستشفى البدارى فرع النواورة ببعض الأجهزة الطبية – محافظة أسيوط وإنشاء مبنى جديد لمستشفى السنبلاوين العام على قطعة أرض فضاء أمام المستشفى القديم مباشرة والتي تبلغ مساحتها خمسة أفدنة بمحافظة الدقهلية ودخول المستشفى منظومة التأمين الصحي وتخصيص قطعة أرض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة القاهرة الجديدة لإقامة مستشفى عام- محافظة القاهرة و توفير الرعاية الصحية بالمستشفيات النفسية والعقلية للمسنين بدون مأوى أو أوراق ثبوتية وذوى الإعاقة الذهنية و تطوير مستشفى أبو المنجا المركزي- مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية بالإضافة الى إنشاء مستشفى عام بحي المرج- محافظة القاهرة على جزء من الأرض المخصصة من قبل محافظة القاهرة على مساحة أربعة أفدنة لصالح وزارة الصحة والسكان و توفير أجهزة تنفس صناعي وحضانات للأطفال بمستشفى طيبة التخصصي بمركز إسنا- محافظة الأقصر وتطوير مستشفى ميت أبو غالب - مركز كفر سعد- محافظة دمياط و إنشاء قسم للمخ والأعصاب بمستشفى المنزلة العام – محافظة الدقهلية وإنشاء مركز رعاية أولية فى قرية ميت طريف – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية و إمداد عيادة شبراخيت التابعة للتأمين الصحى بمحافظة البحيرة بالأجهزة وانشاء مستشفى عام بمنطقة المرج – محافظة القاهرة و إقامة كوبري عبور للسيارات به مشاية بمدينة قليوب- محافظة القليوبية وتوسعة الطريق الواصل مابين مزلقان بلتان والوحدة المحلية ببلتان ومدخل طريق الأطرون- قرية كفر منصور- مركز طوخ- محافظة القليوبية و ربط الطريق الدولي الجديد من مصرف المحيط ممتد على مصرف 8 ماراً بقرية دمرو حتى طريق كفر الشيخ- محافظة كفر الشيخ و عمل محور مرورى جديد في كل من طريق البحر من العلاقمة وحتى المنسترلى لتوسعة الطريق- مركز ههيا- محافظة الشرقية و طريق كفر أبو حطب حتى السكة الحديد يميناً إلى مركز ههيا ويسارًا إلى مزلقان قرية المطاوعة- محافظة الشرقية بالإضافة الى رصف شوارع مدينتي زفتى والسنطة الجانبية- محافظة الغربية والتي تقل عن عرض 4 متر بمواد الأنترلوك والبازلت وإحلال وتجديد كوبري عزبة الدريسة على مصرف الدشودى- مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة وسرعة إنشاء كوبرى للمشاه على المجرى المائى لجزيرة نزلة باقور التابعة للوحدة المحلية بقرية باقور – محافظة أسيوط وإنشاء كورنيش على ضفاف نهر النيل مدينة أبو تيج – محافظة أسيوط و إنشاء كوبرى عبور سيارات بديلاً للحركة على مزلقان أبو صوير – و إنشاء كوبرى سيارات بعرض (12م) بطول الترعة بقرية العدلية – مركز دمياط لربط الطريق السريع بالقرية – محافظة دمياط و إحلال وتجديد كل من (كوبرى عزبة رشدى – كوبرى على الأحول) بقرية الدير مركز أهناسيا – محافظة بنى سويف.