انت الان تتابع خبر إلهام شاهين عن زواجها في 2023: أنا منتظرة الرجل المناسب ليا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الفنانة نشوى مصطفى: "ده خبر كويس وأنا منتظرة هذه العلاقة العاطفية السعيدة، ويارب ادعوا لي تبقى سنة سعيدة فعلا".

أضافت إلهام: "أنا مش قافلة قلبي، ولو لقيت شخص مناسب، مفيش ست تقدر تعيش من غير راجل، ولا راجل يعيش من غير ست، لما يجي الشخص المناسب أكيد مش هقول لا".



وعن صفات الشخص الذي يمكن أن ترتبط به، قالت: "أكيد شخص قوي، لأن الشخص الضعيف مش هيقرب مني".كانت خبيرة الطاقة والتاروت سونيا الحبال، تنبأت بأن الفنانة إلهام شاهين ستدخل بعلاقة عاطفية سعيدة.إلهام شاهين ولدت في 3 كانون الثاني 1960، بدأت مسيرتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ"، وشاركت في العديد من المسرحيات منها "قنبلة الموسم"، و"المتحذلقات"، و"المصيدة"، و"بستان الوهم"، و"النسانيس".

أما الانطلاقة الحقيقية لها فكانت من السينما وتحديدا من فيلم "أمهات في المنفى" عام 1981، وبعده فيلم "العار" عام 1982 والذي كان بدايةً لشهرتها.

