لتدعيم خط الوسط.. كلوب يحاول عقد صفقة عربية لليفربول

وتعاقد ليفربول مع جاكبو قبل أيام من آيندهوفن في الدوري الهولندي لتدعيم خط الهجوم، لكن كلوب يريد ضم لاعب وسط قوي رغم تصريحاته بالأمس، الأحد، بعد إنفاق الكثير من الأموال في كانون الثاني.

وبحسب التقرير أن كلوب يضغط على إدارة ليفربول لضم لاعب منتخب المغرب وفيورنتينا، سفيان أمرابط، بعد تألقه في بطولة كأس العالم قطر 2022.



وبدأ ربط لاعب أسود الأطلسي بالانتقال إلى ليفربول خلال كأس العالم، بعد مساهمته الكبيرة في وصول المغرب إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ القارة الإفريقية.

ولكن يظل فيورنتينا عنيدًا في موقفه، حيث يخطط النادي الإيطالي لمنح سفيان أمرابط عقدًا جديدًا مع زيادة راتبه لغلق كل المنافذ أمام ليفربول والأندية المهتمة لضم اللاعب.

وحال موافقة فيورنتينا قد تنتعش خزانته بمبلغ لن يقل عن 50 مليون يورو للتفريط في أمرابط الذي لديه اهتمام آخر من طرف نادي باريس سان جيرمان.

