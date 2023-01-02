انت الان تتابع خبر لتدعيم خط الوسط.. كلوب يحاول عقد صفقة عربية لليفربول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443042-638082477487410397.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-02 | 09:48
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الخليج 365- رياضة
كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية عن صفقة عربية تشغل بال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، يورجن كلوب، بعد الانتهاء من ضم، كودي جاكبو.
وتعاقد ليفربول مع جاكبو قبل أيام من آيندهوفن في الدوري الهولندي لتدعيم خط الهجوم، لكن كلوب يريد ضم لاعب وسط قوي رغم تصريحاته بالأمس، الأحد، بعد إنفاق الكثير من الأموال في كانون الثاني.
وبحسب التقرير أن كلوب يضغط على إدارة ليفربول لضم لاعب منتخب المغرب وفيورنتينا، سفيان أمرابط، بعد تألقه في بطولة كأس العالم قطر 2022. وبدأ ربط لاعب أسود الأطلسي بالانتقال إلى ليفربول خلال كأس العالم، بعد مساهمته الكبيرة في وصول المغرب إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ القارة الإفريقية.
وحال موافقة فيورنتينا قد تنتعش خزانته بمبلغ لن يقل عن 50 مليون يورو للتفريط في أمرابط الذي لديه اهتمام آخر من طرف نادي باريس سان جيرمان.
وبحسب التقرير أن كلوب يضغط على إدارة ليفربول لضم لاعب منتخب المغرب وفيورنتينا، سفيان أمرابط، بعد تألقه في بطولة كأس العالم قطر 2022.
ولكن يظل فيورنتينا عنيدًا في موقفه، حيث يخطط النادي الإيطالي لمنح سفيان أمرابط عقدًا جديدًا مع زيادة راتبه لغلق كل المنافذ أمام ليفربول والأندية المهتمة لضم اللاعب.
وحال موافقة فيورنتينا قد تنتعش خزانته بمبلغ لن يقل عن 50 مليون يورو للتفريط في أمرابط الذي لديه اهتمام آخر من طرف نادي باريس سان جيرمان.
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