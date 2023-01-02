شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر تشيلسي أمام نوتينجهام فورست يفتح باب الرحيل أمام بوتر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن المدرب الإنجليزي جراهام بوتر أصبح مهددًا بالرحيل عن تشيلسي خلال الفترة القادمة، يأتي ذلك عقب التعثر أمام نوتنجاهم فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بعد التعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 1/1.

وأضافت التقارير أن رحيل بوتر قد أقترب بالفعل، خاصة أن "البلوز" لم يتمكن سوي من تحقيق فوزًا وحيدًا فى آخر 8 مباريات خاضها الفريق، الشئ الذي يضع مسئولي الفريق اللندني فى مأزق شديدة من إقالة المدرب فى الفترة الحالية أو إمهاله فرصة آخري حتى نهاية الموسم الجاري.



بوتر وروعة البدايات مع تشيلسي!

وعلى الرغم من تميز تجربة بوتر فى مبارياته الأولي مع تشيلسي، بعدما حقق سلسلة إنتصارات متتالية عقب إقالة المدرب الألماني توماس توخيل، تمكن من خلالها إلى إقتحام المربع الذهبي.

بجانب عبور بوتر دور المجموعات بعد أن كان الفريق قريبًا من توديع دوري الأبطال، إلا أن سرعان ما أنتهت هذه البداية الرائعة بالتعثرات الأخيرة التى وقع بها الفريق بمباريات البيرميرليج وتراجعه إلى المركز الثامن.

الجدير بالذكر أن تشيلسي سيكون أمام مهمة صعبة للغاية أمام السيتي فى الجولة القادمة، الشئ الذي قد يزيد من متاعب الفريق خلال المرحلة المقبلة من المنافسة.