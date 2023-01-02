شركة «تويتر» مهدّدة بفقدان مقرّها

«تويتر» (أ ف ب).

تقاضي شركة «California Property Trust»، مالكة المبنى الذي يضم المقر الرئيسي لشركة «تويتر»، التابعة ل#إيلون ماسك لفشلها في دفع مبلغ 134,250 دولار بدلاً عن الإيجار.

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، أخطرت الشركة منصة «تويتر» في الـ16 من شهر كانون الأول بأنها ستتخلّى عن عقد إيجار الطابق الـ30 من مبنى «Hartford» إذا لم تدفع إيجارها المستحق في غضون خمسة أيام. وفي شكوى تم تقديمها هذا الأسبوع لمحكمة سان فرانسيسكو العليا، قالت شركة «California Property Trust» إن «تويتر» فشلت في الامتثال للأمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أيضاً تواجه دعوى قضائية لعدم دفع مبلغ 197,725 دولاراً مقابل رحلات الطيران التي قام بها ماسك خلال أسبوعه الأول في «تويتر».