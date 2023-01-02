شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اجتماعات لـ"صناعة النواب" لمناقشة طلبات إحاطة ومشروعات قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب 8 اجتماعات خلال الأيام المقبلة، وتأتي الاجتماعات على النحو التالي، حيث تعقد غدا الإثنين اجتماعين الأولين لمناقشـة اسـتراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءتها، ودورها في تشجيع التصنيع المحلي في ظل الاتجاه نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر.

بينما تعقد يوم الثلاثاء اجتماعين لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وتعقد يوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة موضـوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن إنشاء عاصمة صناعية على غرار العاصمة الإدارية، للاستفادة من الثروات الطبيعية وتعظيم قيمتها، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما تعقد اجتماعا آخر يوم الأربعاء لمناقشـة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة عبد الحافظ أبو زيد، بشأن ضرورة قيام الجهات المعنية في الدولة بوضع خريطة صناعية تحدد المواد الخام المتوافرة في مصر وأماكن تواجدها والصناعات التي يمكن أن تقام بشأنها وما تستورده مصـر من سـلع ومنتجات يمكن الاستعاضة عنها، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتعقد يوم الأربعاء الاجتماع الثامن لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مني عمر بشأن تحديد الحكومة الصناعات ذات الأولوية وعدم وضع نظام لتحفيز التصدير فى هذه الصناعات".

جدير بالذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب أوصت باجتماعها الأخير بتشكيل لجنة لتحديد سعر تلك الأراضى في مناطق العامرية وعبد القادر ومرغم بمحافظة الإسكندرية، تضم كل من هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الخدمات الحكومية والمركز الوطني لاستخدام أراضى الدولة ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.