شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يهاجم إدارة توتنهام بعد الخسارة من أستون فيلا بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن أسباب الخسارة أمام أستون فيلا أمس بنتيجة 0/2، حيث أكد أن الفريق ينقصه العديد من العناصر التى أشار إليها إلى إدارة الفريق ولكن دون جدوي، حيث كشف طموح إدارة الفريق بالبقاء فى المركزي الخامس والسادس وعدم المنافسة.

وأضاف كونتي إلى أنه لا يمكن المنافسة على اللقب دون تدعيمات ولاعبين جدد، مشيرًا أن الوضع الحالي للفريق لا يجعل الجماهير تحلم بأكثر من ذلك، ليدفع المدرب الإيطالي كافة الضغوط صوب الإدارة لإبرام العديد من الصفقات القوية فى المريكاتو الشتوي الحالي.



كونتي يجهز للرحيل عن الفريق

وفى سياق متصل، أكدت بعض المصادر أن كونتي يسعي لتقديم إستقالته فى الساعات القادمة ورفض العرض المقدم مسبقًا بتجديد التعاقد، حيث أن خسارة الفريق فى مباراة الليلة بهذا الشكل المفاجئ منع الفريق من الدخول فى المربع الذهبي بعدما كانت الفرصة لذلك.



خطة ليفي للخروج من هذا المأزق

وعلى الجانب الآخر أعربت الإدارة عن إستيائها وغضبها الشديد بسبب تصريجات كونتي الأخيرة، خاصة أن فترة الإنتقالات الشتوية ما زالت فى بدايتها، الأمر الذي قد يدفع ليفي رئيس نادي أستون فيلا للإطاحة بالمدرب وتعليق فشل الفريق على المدرب فقط خلال الفترة الأخيرة.