انت الان تتابع خبر بريطاني يركض في 365 ماراثوناً لمساعدة مرضى السرطان (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصرّ غاري ماكي (53 عاماً) على أن يشارك تحت المطر الماراثون الـ 365 له هذه السنة، أي ما مجموعه مسافة 15330 كيلومتراً، واستقبله حشد صغير من المؤيدين على مقربة من منزله.

لكن هذا الأب لثلاثة أطفال الذي يعيش في كليتور مور بشمال غربي إنجلترا، لم يتوصل إلا بعد ساعات قليلة من حلول رأس السنة، إلى هدفه المالي وهو مليون جنيه إسترليني، لدعم مرضى السرطان، وكان المبلغ لا يزال يزداد الى اليوم الاثنين.