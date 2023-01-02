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ايمري: مارتينيز هو الحارس "رقم واحد" في استون فيلا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-443012-638082364057565101.jpg

2023-01-02 | 06:43

ايمري: مارتينيز هو الحارس "رقم واحد" في استون فيلا

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الخليج 365 - رياضة

أكد مدرب فريق "استون فيلا" أوناي إيمري، أن الحارس الدولي الارجنتيني ايميليانو مارتينيز لا يزال رقم واحد في الفريق على الرغم من عدم مشاركته في مباراة توتنهام في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال أوناي إيمري: "إيميليانو هو رقم واحد، روبن يعرف دوره، هناك مباريات عندما نحتاج إلى أدائه فهو يقدمه بالفعل".

وأضاف: "لقد أعددنا إيمي أولاً للراحة لبضعة أيام بعد كأس العالم ومع روبن نعمل ونحاول منحه الثقة".


وتابع: "لقد استحق هذه الشباك النظيفة، كان أداؤه مذهلاً سيتدرب إيمي وسيصبح أقرب إلى اللعب معنا".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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