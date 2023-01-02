ايمري: مارتينيز هو الحارس "رقم واحد" في استون فيلا

وقال أوناي إيمري: "إيميليانو هو رقم واحد، روبن يعرف دوره، هناك مباريات عندما نحتاج إلى أدائه فهو يقدمه بالفعل".

وأضاف: "لقد أعددنا إيمي أولاً للراحة لبضعة أيام بعد كأس العالم ومع روبن نعمل ونحاول منحه الثقة".



وتابع: "لقد استحق هذه الشباك النظيفة، كان أداؤه مذهلاً سيتدرب إيمي وسيصبح أقرب إلى اللعب معنا".