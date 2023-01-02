انت الان تتابع خبر لسبب "صادم".. دعوى قضائية جديدة تلاحق "تويتر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت أنها أقامت دعوى قضائية ضد تويتر بسبب تخلفها عن دفع الإيجار البالغ 136.250 دولاراً، وذلل نقلاً عن صحيفة "نيويورك تايمز".

وبينت أنها أخطرت "تويتر"، في 16 ديسمبر الماضي، بأنها ستتخلى عن عقد إيجار الطابق الواقع في سان فرانسيسكو، إذا لم تدفع إيجارها المستحق في غضون خمسة أيام.



وذكرت، في شكوى تم تقديمها هذا الأسبوع إلى المحكمة العليا لمقاطعة سان فرانسيسكو، أن تويتر لم تمتثل للأمر.

وتوقفت تويتر أسابيع عن دفع الإيجار في جميع مكاتبها العالمية لتوفير التكاليف.

وتواجه الشركة أيضاً دعوى قضائية لعدم دفع 197.725 دولاراً مقابل رحلات الطيران التي قام بها ماسك خلال أسبوعه الأول في "تويتر".

