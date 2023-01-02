انت الان تتابع خبر بسبب "كوكايين".. ملكة شمال إفريقيا السابقة في قبض الامن الجزائري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب وسائل اعلام جزائرية، تم القبض على قروج ليلة رأس السنة بعد أن تم اقتحام منزلها والعثور على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين ومبالغ مالية ضخمة.

إثر ذلك، تم تحويل المتهمة رفقة رضيعها (7 أشهر)، أين تم إخضاعها لتحقيق ابتدائي أفضى إلى إيداعها رهن الحبس المؤقت.



وأوضحت الوسائل، أن زوج المتهمة الذي كان خارج المنزل لدى اقتحام مصالح الأمن له، يوجد في حالة فرار بعد أن علم بخبر اعتقال زوجته، وهو المسبوق قضائيا في قضايا سابقة، كما أن شقيق وحيدة قروج يتواجد في السجن بعد إدانته أيضا في قضية مخدرات.

واشتهرت قروج على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصولها على لقب ملكة جمال التراث الإفريقي.

